Em Canela, Torres e Vacaria: como são os aeroportos que a Infraero vistoriou e tem interesse em operar

Após vistorias realizadas na última semana, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) demonstrou interesse em operar os aeroportos de Canela, Torres e Vacaria. A outorga no terminal da Região das Hortênsias e no do Litoral Norte é do governo do Rio Grande do Sul. Já no caso do município dos Campos de Cima da Serra, é da prefeitura. A ideia é que esses espaços sejam uma alternativa para o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.