Processo para contratação de empresa que irá instalar Mercado Público na Maesa, em Caxias do Sul, é anunciado

Um passo decisivo para a ocupação do Complexo da Maesa foi anunciado na tarde desta quinta-feira (14). A prefeitura de Caxias do Sul publicou o edital para a concessão de parte do prédio histórico. Esse chamamento de parceria público-privada é voltado para a construção de um Mercado Público. A área total que será ocupada pelas bancas e outras atrações é de 13 mil metros quadrados. As obras serão divididas em duas fases. O cronograma atual é de conclusão para 2028, mas com abertura das bancas a partir de 2026.