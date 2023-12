Os vereadores de Caxias do Sul aprovaram por unanimidade, na manhã desta quinta-feira (7), o projeto de lei complementar (PLC) do Poder Executivo que autoriza a prefeitura a realizar uma concessão comum para reforma e operação do espaço que vai abrigar o Mercado Público, na Maesa (Lucas Caregnato, do PT, estava em viagem à Brasília e não participou da sessão). O texto, que chegou ao Legislativo em 15 de setembro, ainda precisa da sanção do prefeito Adiló Didomenico (PSDB). Na sequência, o projeto do espaço será encaminhado para análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que dará o aval para o processo licitatório.