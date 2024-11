O 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar estima que 14 mil veículos deixem a Serra gaúcha em direção ao Litoral Norte, pela Rota do Sol, somente nesta quinta-feira (14) em função do feriadão de Proclamação da República. A expectativa do comandante do batalhão, major Diego Caetano de Souza, é baseada no movimento do Carnaval.