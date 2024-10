Lojistas de Caxias do Sul projetam aumento de 5,2% na intenção de compras para o Dia das Crianças

No sábado do dia 12 de outubro, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, também é comemorado o Dia das Crianças. A data é aguardada com ansiedade pelos baixinhos e também por parte do setor de comércio, que em Caxias do Sul já sente o movimento de adultos e crianças nas lojas em busca de presentes. Conforme pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, 54,2% dos 622 entrevistados pretendem pretendem adquirir presentes e outros 8,7% estão indecisos, o que representa aumento de 5,2% na intenção de compras na comparação com 2023. Em média, os consumidores devem adquirir 2,2 produtos e investir R$ 294,10 em presentes, um incremento de 2,1% em relação ao ano anterior.