Após a liberação de recursos federais no último dia 9 de outubro, o Estado assinará a ordem de início para construção da nova ponte de Santa Bárbara, em São Valentim do Sul, nesta quinta-feira (17). A antiga foi destruída na enchente de setembro de 2023. O ato ocorre no Palácio Piratini, com o governador Eduardo Leite e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.