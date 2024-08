Ordem de início para a construção de nova ponte em Feliz é assinada

A ordem de início da nova ponte entre Feliz e Linha Nova, no Vale do Caí, foi assinada na quarta-feira (7) pelo governador Eduardo Leite. A estrutura na VRS-843, sobre o Rio Caí, substitui a que foi destruída pela enchente de maio. Segundo nota do Estado, a passagem terá 120 metros de comprimento e tem previsão para ser concluída no segundo semestre de 2025. Quando finalizada, pode ser mais um caminho alternativo entre a Serra e a Região das Hortênsias.