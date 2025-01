Wall Street fecha sem tendência definida com Nasaq impulsionado por IA

Foi um dia "misto", que começou muito antes do toque da campainha, resumiu o economista-chefe da FHN Financial, Christopher Low, à AFP.

"Houve grandes ganhos - sem surpresas, certo? - no setor de IA", acrescentou o especialista. "Mas as farmacêuticas também se saíram bem", destacou.

Embora as ações tenham começado o dia em alta, perderam força ao longo da sessão devido à evolução irregular das taxas dos títulos do Tesouro, explicou Patrick O'Hare, da Briefing.com, em uma nota.

O rendimento dos títulos do Tesouro com vencimento em 10 anos fechou em 4,61%, contra 4,60% na sexta-feira.

A Disney e a FuboTV anunciaram na segunda-feira que combinarão os serviços do Hulu, uma plataforma de streaming pertencente à Disney, com o Fubo, um serviço também de streaming focado em esportes.

Com esse acordo, a Disney se torna "proprietária majoritária" da Fubo, com 70% das ações, enquanto a atual equipe de gestão da Fubo administrará a nova entidade, que incluirá também as transmissões ao vivo do Hulu, destacou um comunicado conjunto.