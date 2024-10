Eduardo Leite tem reunião com concessionária dos cânions de Cambará do Sul

Em reunião na tarde desta sexta-feira (11), Eduardo Leite comprometeu-se a ajudar em uma resolução no impasse que envolve os cânions de Cambará do Sul. Conforme assessoria do Estado, o governador encontrou-se com a direção da Urbia, que tem a concessão dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, para discutir soluções para o imbróglio, mesmo que o contrato seja com a União. Antes, a empresa fez um pedido para fechar os parques e suspender as visitações.