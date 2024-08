União pode criar subsídio para reduzir ingresso no Parque Aparados da Serra, em Cambará do Sul, diz representante do ICMBio

A comunidade de Cambará do Sul debate o que pode ser feito para aumentar o movimento do turismo. Chamada pelo deputado estadual Pepe Vargas, uma audiência pública foi realizada na noite de quinta-feira (1º), no Centro de Eventos 29 de setembro, para tratar especialmente sobre o Aparados da Serra, principal atração da região. Representantes do turismo local apontam que após a concessão do parque nacional houve uma queda no número de visitantes. A principal reclamação é o preço dos ingressos para visitar os cânions Fortaleza e Itaimbezinho: R$ 97. Participaram do encontro cerca de 100 pessoas, entre empreendedores, representantes do turismo, agentes políticos e a comunidade.