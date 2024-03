Um protesto liderado por um guia turístico de Cambará do Sul, na manhã desta terça-feira (12), pediu a redução do valor dos ingressos cobrados pela Urbia Cânions Verdes para a acesso aos Parques Nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral. A empresa é a concessionária das áreas de visitação e cobra atualmente R$97 pelo bilhete que permite até três acessos aos dois parques pelo período de sete dias. O valor é apontado como o motivo de diminuição no número de turistas na cidade.