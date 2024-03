Os empreendedores até aguardaram, mas a queda no movimento de turistas em Cambará do Sul após a concessão dos cânions não se reverteu como o previsto. Por isso, empresários locais farão uma manifestação nesta terça-feira (12) pela manhã. O protesto sairá da Casa do Turista e percorrerá pontos da cidade, incluindo o escritório da Urbia, empresa privada que assumiu os parques. Na convocação da caminhada, a organização pede que os participantes sejam pacíficos.