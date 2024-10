Após manter cânions abertos, qual será o próximo desafio de Cambará do Sul

Após ter conseguido que fosse negado o pedido para fechar os parques, o próximo desafio de Cambará do Sul e região será conseguir a redução no preço dos ingressos para visitar os cânions, uma das regiões mais bonitas do Rio Grande do Sul. Os tíquetes foram reajustados a R$ 102 pela concessionária Urbia, que alega estar até abaixo do previsto em contrato e pediu a suspensão das atividades no local para reduzir o prejuízo financeiro. Antes da concessão, o acesso era gratuito. A cobrança afastou os antigos visitantes, sem que a operação atraísse os novos turistas que almejava.