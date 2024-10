Tema muitas vezes esquecido em centros urbanos, a qualidade do ar ganhou destaque nos últimos meses com a concentração de fuligem em vários pontos do Brasil em consequência dos incêndios florestais no centro oeste e no norte do país. Para ter dados mais precisos a respeito da concentração de poluentes, o governo do Estado vai contratar estações de monitoramento das partículas do ar para Caxias do Sul, Porto Alegre e Santa Maria.