A fumaça vista no céu de Passo Fundo há alguns dias pode ser prejudicial para o meio ambiente e para a saúde da população. A película de poluentes composta por elementos como dióxido de enxofre e monóxido de carbono é um reflexo de queimadas na Amazônia, além de outros focos de fogo no centro-oeste do país e na Argentina, Paraguai e Bolívia.