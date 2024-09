A fumaça das queimadas, que tem encoberto municípios da Serra – e grande parte do Brasil –, causa preocupação não só entre ambientalistas, mas também entre médicos e especialistas em saúde. Em Caxias do Sul, o céu cinzento e o sol avermelhado dos últimos dias confirmam a mudança na qualidade do ar, reflexo do avanço das fumaças dos incêndios que atingem o centro-oeste do país e países vizinhos, como Argentina, Bolívia e Paraguai.