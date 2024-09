Após fumaça no céu, cheiro dos incêndios no Brasil e em países vizinhos também começa a chegar ao RS; entenda

Antes perceptível apenas no horizonte, com efeito na coloração do céu, do Sol e da Lua, agora a fumaça dos incêndios no Brasil e em países vizinhos também é sentida no olfato dos gaúchos. Favorecida pelo vento que sopra do norte para o sul do país, a pluma, uma espécie de conjunto de nuvens de fumaça, com vestígios das queimadas que circula na atmosfera do Rio Grande do Sul tem impacto direto na qualidade do ar e representa riscos à saúde quando inalada.