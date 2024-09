Longas filas, horas de espera, perspectiva incerta de quando será possível chegar ao destino. Há um ano, a rotina de quem transita pela RS-431, entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, se tornou mais burocrática. Desde que a ponte que interligava as cidades foi destruída pela cheia do Rio Taquari, em setembro de 2023, o trânsito no local depende do serviço da balsa.