A estrutura que apareceu nesta quinta-feira (15) boiando no Rio Taquari, próximo ao porto de Estrela, é a mesma balsa que operava na localidade de Santa Bárbara, onde fazia a ligação entre os municípios de Santa Tereza e São Valentim do Sul, na Serra. A informação foi confirmada pela Lacel Construção e Apoio Naval, empresa que opera o serviço. Atualmente, uma outra embarcação está prestando o serviço no local.