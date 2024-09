Pela primeira vez na história, o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, se tornou o destino de um voo cargueiro regular. As operações tiveram início no começo da manhã desta quarta-feira (25) e vão ocorrer de terça-feira a sábado, entre a cidade da Serra e o aeroporto de Guarulhos (SP). A estreia estava prevista para esta terça-feira (24), mas o avião não conseguiu pousar em função do vento.