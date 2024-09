Os pórticos de pedágio do free flow, da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), em Antônio Prado (ERS-122, km 108), Carlos Barbosa (ERS-446, km 06), Farroupilha (ERS-122, km 45) e Ipê (ERS-122, km 152) agora contam com câmeras para monitoramento, controle e fiscalização dos veículos que passam pelos locais. As imagens são controladas na sala de monitoramento instalada no 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM), em Garibaldi.