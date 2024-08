Passageiros da Linha TR01, a linha Troncal que liga as estações Floresta e Imigrante do transporte coletivo de Caxias agora contam com um novo sistema de informações dentro dos ônibus. Trata-se do Próxima Parada, um dispositivo que avisa, por meio de telas eletrônicas e áudio, qual ponto de embarque e desembarque está logo à frente. Os 12 veículos que operam a linha já estão com os aparelhos instalados.