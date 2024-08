Nova decisão judicial volta a ameaçar as finanças do município de Caxias do Sul

Uma decisão do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), trouxe na última quinta-feira (22) mais um elemento para o Caso Magnabosco, em Caxias do Sul. O magistrado cassou uma liminar que beneficiava a prefeitura de Caxias do Sul, e com isso os credores da indenização pela área onde está o bairro Primeiro de Maio podem voltar a pedir o bloqueio das contas do município para pagamento de um dos precatórios decorrentes do processo.