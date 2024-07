Prefeitura de Caxias prepara proposta de acordo para o Caso Magnabosco 

Um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito de Caxias do Sul nesta quarta-feira (24) reavivou as discussões sobre o Caso Magnabosco. Na gravação, Adiló Didomenico informou que o Executivo já está preparando uma proposta de conciliação a ser apresentada aos detentores dos direitos sobre a área onde hoje está instalado o bairro Primeiro de Maio.