Após 30 horas de serviço Notícia

Bombeiros encerram trabalhos em fábrica de Flores da Cunha e moradores são autorizados a voltar para casa

Fumaça tóxica expelida pelos materiais da Tradição Gourmet Chocolates obrigou pessoas do entorno a deixarem as moradias ao longo do domingo (25) e da segunda-feira (26)

27/08/2024 - 15h03min Atualizada em 27/08/2024 - 16h32min