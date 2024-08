Cerca de 20 moradores de casas próximas à fábrica de chocolates que pegou fogo na manhã de domingo (25), em Flores da Cunha, ainda não puderam retornar para as moradias devido à fumaça tóxica que permanece no local. Os trabalhos dos bombeiros se estenderam durante a madrugada de segunda-feira (26) e seguem em andamento. As chamas atingiram a Tradição Gourmet Chocolates, marca parceira da DeCacau, no bairro São Gotardo.