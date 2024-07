A prefeitura de Caxias do Sul assinou, na manhã desta sexta-feira (5), a compra de 140 lotes urbanizados no bairro Jardim Oriental, na Zona Sul da cidade. Essa ação faz parte do programa Habita Caxias, lançado no ano passado. A compra dos terrenos foi feita junto à ANC Urbanizadora e contou com investimento de R$15,4 milhões, com recursos próprios.