A lista dos 227 contemplados (clique aqui para conferir) pelo programa habitacional A Casa É Sua foi divulgada nesta sexta-feira (12). Também foram anunciadas outras 68 famílias suplentes. A iniciativa da prefeitura de Caxias do Sul e do governo do Rio Grande do Sul integra o projeto Habita Caxias e construirá residências no Loteamento Campos da Serra, na zona leste da cidade. Serão investidos R$ 29,75 milhões, com 61% do valor bancado pelo Executivo estadual.