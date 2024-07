Apesar de previsão contratual, concessionária ainda não informa prazos para reparos na iluminação pública de Caxias

Previstos no contrato de parceria público-privada (PPP), os prazos para troca de lâmpadas a partir de solicitações da população ainda não são informados pela concessionária Luz de Caxias do Sul. A empresa assumiu o serviço de reparo da iluminação pública de forma definitiva em março — desde fevereiro, já auxiliava equipes do município — e, em julho, começou a modernização do sistema, com troca também de luminárias em funcionamento por dispositivos de LED.