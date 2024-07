Pedidos de troca de lâmpadas ou outras solicitações relacionadas a iluminação pública devem ser feitas apenas pelo número 0800 000 4062 a partir de segunda-feira (15). Como o Consórcio Luz de Caxias do Sul venceu licitação e é responsável pelo serviço por 24 anos, a concessionária atua com central de atendimento própria. Assim, o número 156, do Alô, Caxias, não deve ser utilizado para este tipo de chamado.