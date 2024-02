A concessionária Luz de Caxias, que venceu o contrato da parceria público-privada (PPP) da iluminação pública de Caxias do Sul, iniciou nesta quinta-feira (8) os reparos nas luminárias com defeito na cidade. Serão cinco equipes com capacidade de substituir 20 lâmpadas queimadas por dia. Elas irão se somar aos servidores do departamento de iluminação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp), que seguem atuando. Atualmente, há cerca de 3 mil chamados para conserto de iluminação na cidade.