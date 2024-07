Aeroporto de Caxias do Sul realiza primeira operação de voo internacional

Pela primeira vez, a equipe do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul, opera um voo internacional. Às 18h55min desta segunda-feira (22), um avião da Aerolineas Argentinas pousou na pista caxiense. A aeronave, com origem de Rosário, na Argentina, transporta a delegação do time de futebol Rosário Central. O clube enfrenta o Internacional nesta terça-feira (23), em Porto Alegre. É o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Os argentinos venceram o primeiro jogo por 1 x 0.