História Notícia

Quem foi Hugo Cantergiani, piloto que dá nome ao aeroporto de Caxias do Sul

Aviador nasceu na Serra, mas fez carreira no Rio de Janeiro. Em um dos feitos mais lembrados da biografia, ele escreveu "Brasil", com fumaça, no céu carioca sob elogios do presidente Getúlio Vargas

22/07/2024 - 11h18min