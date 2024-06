O Inter venceu o Delfín por 1 a 0 e se garantiu nos playoffs da Sul-Americana. O triunfo ocorreu no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e fez com que o Colorado chegasse a 11 pontos no Grupo C, ficando em segundo lugar. Com isso, o seu próximo adversário será o Rosario Central, da Argentina.