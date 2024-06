Quantos sentimentos cabem em um jogo de futebol? Confiança. Apreensão. Angústia. Medo. Alívio. Alegria misturada com preocupação. O reencontro do Inter com o Rio Grande do Sul após a enchente de maio teve todas essas emoções na noite de sábado (8), em Caxias do Sul. O dietético 1 a 0 colorado sobre o Delfín, com gol de Alario, foi sofrido, mas suficiente para ficar em segundo lugar no Grupo C e se manter vivo na Copa Sul-Americana.