No retorno ao Rio Grande do Sul, e com o apoio de mais de 16 mil torcedores, o Inter fez o que era preciso, venceu o Delfín por 1 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi, e garantiu a classificação aos playoffs da Sul-Americana. O adversário na próxima fase do torneio continental será o Rosario Central, da Argentina, o que desagradou ao técnico Eduardo Coudet.