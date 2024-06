Apesar da vitória por 1 a 0, o final de jogo do Inter contra o Delfín ficou marcado pelo descontrole do técnico Eduardo Coudet. Após o apito do árbitro, enquanto os jogadores celebravam dentro de campo, o treinador argentino discutiu com torcedores que estavam atrás do banco de reservas do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.