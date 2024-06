Foi com sufoco, mas o Inter segue vivo na Sul-Americana. Na noite deste sábado (8), o Colorado venceu o Delfín, por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O gol da vitória, que garantiu a segunda colocação do Grupo C, foi marcado por Alario. Nos playoffs, o time de Eduardo Coudet irá enfrentar o Rosario Central, da Argentina.