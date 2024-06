Uma demanda antiga da região dos Campos de Cima da Serra começa a fluir. As obras de pavimentação na RS-427, em Cambará do Sul, iniciaram na sexta-feira (7). A estrada dá acesso ao cânion de Itaimbezinho, tem parte do trecho dentro do Parque Nacional Aparados da Serra e também faz ligação com o município de Praia Grande, em Santa Catarina. De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, o valor a ser investido é de R$ 36 milhões, e integra o Programa Avançar. O asfaltamento havia sido anunciado em 2021, mas só agora saiu do papel.