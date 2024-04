Enquanto a obra no trecho gaúcho da chamada Estrada do Itaimbezinho, entre Cambará do Sul (RS) e Praia Grande (SC), não começa, a pavimentação da Serra do Faxinal na parte catarinense avança. Por conta disso, a partir desta segunda-feira (29), o tráfego para veículos pesados será proibido. No dia 6 de maio está previsto o fechamento total da rodovia até 25 de junho. (Confira os desvios abaixo).