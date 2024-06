Instalado no dia 7 de maio, em Garibaldi, o Centro Regional de Doações da Serra Gaúcha encerrou as atividades oficialmente nesta sexta-feira (28). Segundo o balanço preliminar divulgado pela prefeitura, foram distribuídas mais de 1,1 mil cargas com donativos para as cidades gaúchas atingidas pela chuva de maio.