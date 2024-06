De "renguear cusco" Notícia

Cidades da Serra podem bater recorde de temperaturas mínimas; frio segue até terça-feira

São José dos Ausentes tem previsão de -7ºC para o domingo e Cambará do Sul pode registrar -5°C. O motivo é o avanço de uma forte massa de ar frio sobre todas as regiões do Rio Grande do Sul. Também há expectativa para geada até segunda-feira

28/06/2024 - 14h59min