Microcrédito em alta: como empréstimos impulsionam negócios e fortalecem pequenos empreendedores de Caxias do Sul

"Não tivemos medo em pedir empréstimo, pois sempre enfrentamos os desafios que vieram pela frente", dizem as sócias, Júlia (E) e Graziele. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em 2024, o Banco da Família destinou R$ 3,53 milhões em microcrédito para pequenos empreendedores somente em Caxias do Sul. Os recursos, voltados para fomentar negócios, têm sido fundamentais para impulsionar sonhos e mudar realidades. Um desses exemplos de sucesso é a trajetória de Júlia Borges, 36 anos, e Graziele Suzin da Silva, 33, que transformaram a amizade em uma sociedade promissora.

Amigas há 20 anos, Júlia e Graziele sempre trabalharam no ramo de vendas e comércio, cada uma seguindo um caminho profissional. Em certa oportunidade, foram colegas em uma loja de calçados. Competitivas, eram consideradas as melhores vendedoras da loja, segundo elas. O espírito empreendedor já estava presente ali, nas metas batidas e no desejo de ir além.

Formadas em gestão financeira, Júlia e Graziele tinham o mesmo sonho: queriam, juntas, abrir o próprio negócio. No início dos planos, em 2019, ainda não sabiam qual seria o segmento. Pensaram em calçados e roupas, até chegarem na ideia que viria a ser concretizada: uma loja de cosméticos e sex shop.

Com o nome do estabelecimento já definido — Saphira Beleza e Estilo, surgido após um sonho de Júlia — as amigas e sócias não perderam tempo e foram em busca de um espaço. Encontraram uma sala comercial no bairro Jardim Eldorado e ali deram início, em 2020, à trajetória de empreendedorismo.

Júlia e Graziele precisavam, entretanto, de recursos para começarem o negócio. Venderam os veículos que tinham e investiram cerca de R$ 60 mil. Ainda faltava dinheiro. A solução, então, foi a busca por microcrédito através do Banco da Família.

— Nós ainda precisávamos de recursos para encher a loja com mercadorias, para investir e poder crescer, e esse empréstimo os bancos tradicionais não concediam — lembra Júlia.

Com uma taxa de juros reduzidos e menos burocracia, o Banco da Família se difere das instituições tradicionais na hora de conceder um empréstimo. Especializada no microcrédito, esta Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) deixa a papelada de lado e visita o negócio dos novos empreendedores. A conversa estabelece uma relação de parceria, e foi isso que encantou as sócias.

— A gerente do Banco da Família veio nos visitar e contamos a nossa história. Foi um diferencial para nós, com um atendimento muito bom. Os recursos foram liberados bem rápido e com uma taxa muito pequena de juros. Conseguimos pagar as parcelas bem tranquilamente — recorda.

Amigas e sócias preveem mudança de local da loja em 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A tomada deste empréstimo foi fundamental para o início do negócio e para o crescimento da Saphira.

— O Banco da Família trouxe vida para o nosso negócio, eles acreditaram no nosso potencial e, para nós, foi fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento como loja e como empresa. E não tivemos medo em pedir empréstimo, pois sempre enfrentamos os desafios que vieram pela frente — sintetiza Júlia.

Após cinco anos de operação, a Saphira está com a perspectiva de mudar de ponto. Júlia e Graziele estão em busca de uma sala comercial na área central de Caxias. O plano já está no papel e os investimentos sendo calculados. Em caso de necessidade, as amigas e sócias já sabem onde procurar.

— Aqui (no bairro Jardim Eldorado) foi uma escola, onde aprendemos muito. Mas, agora, estamos preparados para avançar, e aí o Banco da Família vai ser fundamental para conseguirmos um crédito maior.

R$ 21 milhões em liberações para 2025

Somente no ano passado, nos três estados de atuação — Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná — o Banco da Família liberou R$ 167,58 milhões em crédito, aumento de 41% em relação a 2023. Em Caxias do Sul, o valor total liberado para crédito em 2024 foi de R$ 14,35 milhões, o que equivale a um aumento de 57% em relação a 2023.

Atualmente, a Oscip, nascida há 27 anos em Santa Catarina, possui unidades em cinco cidades gaúchas, incluindo quatro da Serra: Caxias do Sul, Farroupilha, Vacaria e Bom Jesus. As agências também atendem os municípios ao redor. Em seus produtos, o Banco da Família tem linhas especiais para agricultores, para aquisição de painéis solares, para saneamento, entre outras.

— Todo recurso que é emprestado vem do patrimônio da instituição ao longo dos anos, pois como ela é sem fins lucrativos, ela não divide o lucro. Então, o resultado que se tem do empréstimo do recurso e da captação dos juros pagos pelos nossos clientes, nós reinvestimos novamente na comunidade, emprestando para mais pessoas — explica a diretora de mercado da instituição, Elaine Amaral.

Além de liberar o crédito, a instituição acompanha os clientes para garantir que o recurso não pese no orçamento e comprometa a situação financeira, sendo um dos principais diferenciais em relação às outras instituições financeiras, segundo a diretora.

— Nós trabalhamos com a análise e atendimento muito próximo do nosso cliente, que faz com que a gente entenda um pouco mais o negócio dele e como é a renda e a da família. A gente não observa só o indivíduo tomador de crédito, mas sim toda a família, quem ajuda nas despesas e nas receitas. E nessa composição de rendas familiares é que estimamos um valor para que o cliente faça um investimento ou acerte alguma pendência que ele tenha, mas sempre voltado ao não endividamento — diz.

Para 2025, a instituição projeta um aumento de 29% de liberação de crédito em Caxias do Sul.