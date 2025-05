Entre as atrações deste final de semana na Serra estão o 3º Filó do FestiQueijo e a 4ª Feira Feito em Barbosa

Os eventos são uma prévia do 33º FestiQueijo, que será realizado na cidade entre 27 de junho e 27 de julho. Lynkon Mollossi / Divulgação

O 3º Filó do FestiQueijo e a 4ª Feira Feito em Barbosa ocorrem neste final de semana, em Carlos Barbosa. Os eventos são uma prévia do 33º FestiQueijo, que será realizado no município entre 27 de junho e 27 de julho.

As atividades ocorrem na Rua Coberta e no pavilhão da Tramontina, ambos ao lado da Igreja Matriz, no Centro. A entrada é gratuita.

Neste ano, o Filó do FestiQueijo ocorrerá na sexta-feira (16), das 19h às 23h, e no sábado (17), das 11h às 23h. A premissa do evento é resgatar a tradição dos imigrantes italianos, que compartilhavam os alimentos em um momento festivo.

O evento promete aguçar os sentidos com iguarias da gastronomia típica, como a polenta brustolada, o risoto quatro queijos, a penne ao molho de queijos especiais, a sopa de creme de queijos com crocante de bacon, entre outros. Para beber as opções são água, sucos, refrigerantes, café, licor, cachaça, chope, vinhos e espumantes. O visitante paga apenas o que consumir.

Para animar ainda mais o público, estão programados os seguintes shows para o Filó do FestiQueijo:

Sexta-feira (16)

Disco Groove, das 19h às 21h

Girotondo, das 21h30min às 23h

Sábado (17)

Farina Brothers, das 12h às 13h30min

Nostri Ricordi, das 14h às 14h45min

Zo Garrafon, das 17h30min às 19h

Zo Scarpon, das 19h30min às 21h

Destilaria Corleone, das 21h às 23h

Feira Feito em Barbosa

Os visitantes também podem conferir as atrações da 4ª edição da Feira Feito em Barbosa, no pavilhão Tramontina, ao lado da Rua Coberta.

Neste espaço 25 expositores vão vender produtos de fabricação local dos segmentos de vestuário, acessórios, artesanato, entre outras variedades.