Sinner ganha revanche de Cerúndolo e vai às quartas em Roma sem sets perdidos

Italiano busca 20º título da carreira. PIERO CRUCIATTI / AFP

Jannik Sinner definiu o embate com Francisco Cerúndolo como um grande desafio para entender suas condições físicas e técnicas neste retorno ao circuito após passar três meses suspenso por doping.

E a revanche contra o argentino veio da melhor maneira possível, com mais um triunfo sem perder sets no Masters 1000 de Roma. O líder do ranking bateu seu algoz das oitavas de 2023 com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3.

— É um competidor muito duro, um grande desafio. Principalmente agora, tentando me acostumar a tantas situações difíceis em quadra. Eu apenas tentei manter a minha mentalidade, tentando jogar cada ponto. Mas estou muito feliz porque senti que elevei meu nível — comemorou o número 1 do mundo.

Sinner, que completou 24 vitórias consecutivas no circuito disse estar se sentindo melhor a cada partida.

— Em termos de jogo, me senti um pouco melhor, as condições eram muito difíceis e foi um dia longo. A torcida me ajudou, então estou feliz por ter passado — disse o dono de 19 títulos no circuito.

Como foi o jogo

Sinner começou o embate mostrando que atacaria bastante o serviço do argentino. E logo no primeiro game, teve quatro oportunidades de quebra. Mas Cerúndolo se safou. A vantagem veio no quinto game, quando o italiano enfim conseguiu aproveitar o break point. A devolução veio de imediato.

Em parcial de enorme equilíbrio, a definição acabou no tie-break e com domínio do tenista da casa desde o início e fáceis 7 a 2 para delírio da barulhenta torcida. Os italianos foram um diferencial para Sinner com apoio maciço nas arquibancadas.

Após um set muito duro, o número do ranking passeou na parcial seguinte, na qual abriu 5 a 1. Mesmo esboçando pequena reação ao diminuir para 5 a 3 e ter dois break points desperdiçados, o argentino nada pôde fazer no quarto match point, caindo por 6 a 3 após 2h18min de confronto.

Zverev bate Fils e vai encarar italiano