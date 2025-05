Presente de amigos e propostas milionárias: a relação de Mujica com seu Fusca azul

José Mujica, ex-presidente do Uruguai que faleceu nesta terça-feira (13), ficou conhecido mundialmente pelo estilo de vida simples — e também por seu inseparável Fusca azul 1987 . Apelidado de “o presidente mais pobre do mundo”, Mujica usava o carro durante o mandato, entre 2010 e 2015, e prometeu nunca vendê-lo .

O veículo foi um presente de amigos, que fizeram uma vaquinha para comprá-lo para o presidente. Mujica chegou a receber propostas milionárias pelo carro. Em 2014, um sheik árabe ofereceu US$ 1 milhão, e o embaixador do México, Felipe Enríquez, propôs dez veículos em troca do Fusca. Ele recusou todas.