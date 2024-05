Depois da reconstrução da ponte que une a cidade a Farroupilha, que caiu depois da enchente de setembro do ano passado, a comunidade de Nova Roma do Sul se une mais uma vez. Integrantes da Associação Amigos de Nova Roma, junto com um grupo de mulheres, se reúnem, desde a semana passada, para confeccionar cobertas e enviar aos desabrigados pela chuva no RS. Um ateliê foi montado no Centro de Convivência Dona Vitalina, localizado na Rua Virginio Panozzo, no Centro, e atualmente conta com 35 voluntários.