No interior de Veranópolis, na localidade de Linha Jabuticaba, um cãozinho foi resgatado após 14 dias ilhado em uma casa desabada, um local de difícil acesso. De acordo com o capitão Gustavo Kist, do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves, a equipe recebeu da comunidade a informação de que o cachorro estaria no local.