Fiéis se reuniram nesta quinta-feira (25) com a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio para uma bênção solene na ponte que liga Nova Roma do Sul e Farroupilha. O ato celebra a inauguração da estrutura, que ocorreu no último sábado (20), e simboliza o vínculo da nova ponte com a santa, que foi nomeada como Ponte Nossa Senhora de Caravaggio.