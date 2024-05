A Estrada Luiz Victório Galafassi, no interior de Farroupilha, na Serra, mais conhecida como Rodovia dos Romeiros, ficou bloqueada devido a deslizamentos de terra durante a chuva do início de maio e gera preocupação às vésperas da 145ª Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, que ocorre neste fim de semana. A estrada, que é utilizada pelos peregrinos de Caxias do Sul para chegar ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, passou por limpeza nesta quinta-feira (23) feita pela prefeitura de Farroupilha, com a ajuda do Corpo de Bombeiros.